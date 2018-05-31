Вычеты на образование можно получать на каждого ребенка

Недавно вы писали о том, как получить налоговый вычет на лечение детей. Но нам более актуально возмещение затрат на образование: старшая девочка в прошлом году поступила в колледж на платной основе, ее брат собирается поступать в этом году. И скорее всего тоже на платной основе. Можем ли мы получать налоговые вычеты на них обоих? Есть ли какие-то тонкости, которые стоит знать при получении налоговых вычетов на образование? И на какие суммы мы можем рассчитывать?

Да, можете. Налоговый кодекс (НК РФ) предусматривает целый ряд социальных налоговых вычетов — в том числе на образование детей. Получать их можно ежегодно до совершеннолетия детей или до окончания получения ими образования (до 24 лет). Они введены для возмещения хотя бы части расходов граждан на себя и своих детей — но только на социально важные цели. Вычет на образование — как детей, так и свое — один из наиболее востребованных социальных налоговых вычетов.

С недавнего времени получить такой вычет можно не только на высшее образование, но и на любое образование, которое получают ваши дети, — в детском садике, в частных школах, в колледжах, вузах, в каких-то творческих объединениях. Единственное условие: учебное заведение, в которое ходит ваш ребенок, должно иметь все необходимые лицензии и аккредитации на образовательные услуги.

Право на социальные вычеты оговорено в ст. 219 НК РФ. Вычету на обучение посвящен подпункт 2 п.1 данной статьи. Особенности получения социального вычета на образование для ребенка, посещающего детский сад, разъяснены в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ от 22 сентября 2017 года № 03-04-05/61433.

Что это такое

Еще раз напомним: налоговый вычет — это возврат вам части налогов, которые вы уже уплатили в предыдущие годы или месяцы. Соответственно, право на такой вычет имеют только те граждане, кто платит государству подоходный налог (НДФЛ).

Налоговый вычет представляет собой сумму, на которую уменьшается налоговая база, исходя из которой с вас берут налоги. Соцвычет на образование не должен превышать 50 тысяч рублей в год.

Например, у вас зарплата 50 тысяч рублей в месяц. За год вам будет начислено 600 тысяч рублей дохода. С них вы должны уплатить за год 78000 рублей налогов (НДФЛ) — это 13% от вашего годового дохода. Эту сумму ваш работодатель перечисляет за вас государству с регулярной разбивкой по месяцам. Если вычет составит 50 тысяч рублей, значит, налоги вам будут рассчитывать, исходя из суммы вашего дохода не в 600, а в 550 тысяч рублей (600000 — 50000 = 550000).

Включая братьев и сестер

Социальный налоговый вычет на образование можно получать ежегодно за обучение ваших детей (а также ваших братьев и сестер) в садике, школе, вузе до достижения ими возраста 24 лет. Право на получение вычета дает также обучение ваших детей в любых платных учреждениях дополнительного образования — на курсах, в спортивных секциях, музыкальных школах, школах искусств и так далее.

Право получать социальный вычет на образование детей имеют также опекуны и попечители ребенка — если они оплачивают его обучение.

Обратите внимание: для получения налогового вычета договор на платные образовательные услуги должен быть заключен с вами. В детских садах и школах это делают автоматически. Но вуз или ссуз могут заключить договор не с вами, а со своими студентами. Тогда право на налоговый вычет на образование вы потеряете.

Если вы хотите, чтобы вычет могли получить не только вы, но и ваш муж, договор на платные образовательные услуги для ваших детей нужно заключать вдвоем.

Дают очень мало

Возмещение социально значимых расходов гражданину за счет возврата налогов — в данном случае на образование — возможно только в размере 13% от 50 тысяч рублей в год. То есть выгода налогоплательщика при использовании социального налогового вычета на образование составит 6500 рублей в год. Это, конечно же, очень мало.

При этом 50 тысяч — предельная сумма социального страхового вычета на год. На самом деле она не должна быть больше реально понесенных вами расходов. Например, если за год вы заплатили за образование вашего ребенка 20 или 30 тысяч рублей, соответственно, налоговая база будет уменьшена не на 50 тысяч, а именно на эти 20 или 30 тысяч рублей.

В утешение отметим, что вычет на образование предоставляется по 50 тысяч на каждого вашего ребенка — но в общей сумме с обоих родителей в год.

Максимальная сумма расходов на все социальные налоговые вычеты — 120000 рублей. Расходы свыше этой суммы права на вычет уже не дают и в расчетах вычета во внимание не принимаются.

При этом получить вычет можно не только за текущий год, но и за предшествующие 3 года. Тогда предельный размер получаемой суммы составит уже 19500 рублей. А это уже довольно существенная сумма.

Условия получения

Соцвычет предоставляется за период обучения детей получателей в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения. Он не может применяться, если оплата обучения производилась за счет материнского капитала.

При оформлении вычета за оплату услуг детского садика стоит иметь в виду, что возмещению подлежат только расходы на образовательные услуги для вашего ребенка. Расходы на присмотр, уход, питание ребенка в детском саду в зачет для налогового вычета не идут (в отличие от материнского капитала, который недавно разрешено использовать и на эти цели).

Обычно на обучение детей в частных детских садах относят от 20 до 30% всех расходов. За год как раз может набежать не менее 50 тысяч рублей.

Детский садик должен дать вам документ, подтверждающий расходы на обучение вашего ребенка за год. В нем указывается вся внесенная вами оплата и отдельной строкой — расходы на образование.

Напоминаем, право на вычет вы получите только в том случае, если ваш садик имеет лицензию на образовательную деятельность.

Как получить

Для получения любого налогового вычета — в том числе социального — вам придется обращаться в налоговую инспекцию по вашему месту жительства. К заявлению, форма которого имеется в самой инспекции и на сайте ведомства, необходимо будет приложить:

справку по форме 2-НДФЛ из бухгалтерии вашего работодателя о ваших доходах за предыдущий налоговый период (за год);

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором производилась оплата образовательных услуг. Бланк предоставляется бесплатно в налоговой инспекции вашего района или скачивается на сайте nalog.ru. Там же можно заполнить его в электронном виде в вашем личном кабинете или с последующей распечаткой;

копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить ее копию), а в случае увеличения стоимости обучения — копию документа, подтверждающего данное увеличение, например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения;

свидетельство о рождении ребенка;

для опекунов и попечителей — документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства: договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье;

копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.);

если вычет оформляется за детсад — справку из бухгалтерии садика о внесении оплаты за услуги садика с выделением статьи расходов на образование.

Помните, что при визите в налоговую инспекцию с подготовленным пакетом документов вам надо будет иметь при себе не только копии, но и подлинники всех подтверждающих документов, чтобы налоговики могли их сверить. Сейчас вычет можно оформить при обращении в электронном виде через ваш личный кабинет на сайте налоговой службы.

На заявления о получении вычета на образование не распространяются предельные сроки подачи налоговых деклараций (до 30 апреля года, следующего за отчетным). То есть подавать документы на налоговый вычет можно в любое время.

На рассмотрение заявления налоговой инспекции дается месяц. После него вы получите вычет на ваш банковский счет.

Можно получать через работодателя

Социальный налоговый вычет можно получить, не дожидаясь конца года, — через своего работодателя. Правда, предварительно придется подтвердить это право в налоговом органе. Зато налоговую декларацию заполнять не надо. Для этого необходимо:

Подать в налоговую инспекцию по месту жительства заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на социальный вычет.

Приложить к заявлению копии документов, подтверждающих это право. Иметь при себе подлинники, чтобы налоговики могли их сверить.

По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.

Предоставить выданное налоговым органом уведомление работодателю.

После этого с вас перестанут удерживать подоходный налог до тех пор, пока не будет компенсирована сумма вычета.