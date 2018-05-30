3 июня пройдет сбор средств на помощь женщинам и детям

В Москве 3 июня пройдет сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. Мероприятие будет приурочено к Международному Дню защиты детей.

Аналогичная акция проходила в 2016 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла . В результате на счет Синодального отдела по благотворительности поступило свыше 39 миллионов рублей, которые послужили материальной базой для открытия более 100 новых центров гуманитарной помощи по всей России.

Сегодня на территории центров матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают необходимые продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. Многие женщины, которые из-за сложного социального и материального положения собирались делать аборт, сохранили жизни своим детям. За последние 7 лет при участии Церкви открыто уже более 50 приютов для беременных и женщин с детьми.

Общецерковный сбор средств 3 июня будет проводиться на территории храмов.