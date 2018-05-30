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День защиты детей в Ставрополе отметят танцами и конкурсами
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День защиты детей в Ставрополе отметят танцами и конкурсами 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Международный день защиты детей отметят в Ставрополе с размахом, сообщили STAV.AIF.RU в городской администрации.
Десятки развлекательных площадок откроются 1 июня в краевом центре. Главное действо развернётся перед ДДТ с 10 утра. Там проведут мастер-классы по бумажной пластике, устроят дефиле и танцевальное состязание, организуют выставку домашних животных и интеллектуальную игру по истории Ставрополя.
На Крепостной горе с 11 до 14 часов пройдёт конкурс рисунков на асфальте. Участников будут развлекать аниматоры с весёлыми играми. Позже в том же месте устроят молодёжный флэшмоб. Концерты для детей и их родителей пройдут в обоих городских парках.
Танцевальная программа, которую ежегодно проводили перед СДКиС, в этом году переместится на Александровскую площадь с экраном. Праздник для детей начнётся в 14:00, главным его гостем станет коллектив Just Dance, уже известный своими победами в городе и крае. Танцы продлятся до самого вечера и завершатся запуском мыльных пузырей.
Помимо масштабных мероприятий в центре города, небольшие программы устроят и в микрорайонах.
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