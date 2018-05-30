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Лауреатов премии «Нижегородская семья» назовут в регионе
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Лауреатов премии «Нижегородская семья» назовут в регионе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Торжественный прием с участием родителей и семей, представленных к награждению знаком «Родительская слава» и премией «Нижегородская семья» состоится в нижегородском кремле 31 мая в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Мероприятие приурочено к Международному дню семьи. В нем примет участие и.о. замгубернатора Сергей Шевченко.
Он наградит 10 родителей знаком «Родительская слава» и 10 семей премией «Нижегородская семья». Родители получат 15 тысяч рублей. Премия «Нижегородская семья» составляет 100 тысяч рублей.
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