Как защитить детей? 

Приближается День защиты детей. Увы, их права нередко нарушаются. Часто вижу детей, фактически безнадзорных. Куда об этом сообщить?
С. Гринкевич, Барыш
Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил о специальной прямой телефонной линии по вопросам защиты прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая состоится 1 июня. На проводе с 14.30 до 18.00 — начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи областной прокуратуры Наталья Васильевна Коломиец. Телефон прямой линии 8 (8422) 33-10-60. По этому телефону можно сообщать о фактах, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, и в другое время. Кроме того, можно воспользоваться и другими контактными телефонами: 8 (8422) 33-10-61 (в рабочие дни: с 09.00 до 18.00) и 8 (8422) 33-10-65 (в рабочие дни после 18.00, выходные и праздничные дни, это номер телефона дежурного прокурора).