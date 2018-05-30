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Как защитить детей?
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Как защитить детей? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Приближается День защиты детей. Увы, их права нередко нарушаются. Часто вижу детей, фактически безнадзорных. Куда об этом сообщить?
С. Гринкевич, Барыш
Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил о специальной прямой телефонной линии по вопросам защиты прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая состоится 1 июня. На проводе с 14.30 до 18.00 — начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи областной прокуратуры Наталья Васильевна Коломиец. Телефон прямой линии 8 (8422) 33-10-60. По этому телефону можно сообщать о фактах, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, и в другое время. Кроме того, можно воспользоваться и другими контактными телефонами: 8 (8422) 33-10-61 (в рабочие дни: с 09.00 до 18.00) и 8 (8422) 33-10-65 (в рабочие дни после 18.00, выходные и праздничные дни, это номер телефона дежурного прокурора).
АиФ — Ульяновск: последние новости
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