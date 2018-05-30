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Чудо-лето в «Чудо-садике»
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Чудо-лето в «Чудо-садике» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
С наступлением летнего сезона у родителей дошколят начинается горячая пора. Ведь детские садики уходят на каникулы, а работу никто не отменял. Бабушки с дедушками не всегда могут забирать внуков на длительный срок, и тогда возникает вопрос, как организовать досуг ребенка. Ведь необходимо учесть не только тот факт, что он должен быть под присмотром в течение всего дня, но и чтобы эти дни проходили с пользой для малыша.
Первым среди таких учебных заведений является детский сад «Чудо-сад», расположенный рядом с сосновым бором и прибрежной полосой Москва-реки. Это частное дошкольное образовательное учреждение (прогимназия) с адаптированной инновационной программой обучения, включающей разностороннюю подготовку детей к формату современного школьного образования.
Программа сада направлена на формирование общей культуры ребенка, его духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации полученных знаний, умений и навыков, обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих, музыкальных, языковых способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья и в дальнейшем успешную учебную деятельность.
На время летних каникул родителям малышей от 2 до 4 лет, от 4 до 5 лет и от 5 до 9 лет предлагается на выбор несколько групп:
от 2 до 4 лет:
Мир полон сказок и чудес с 1 июня — 15 июня 2018 года,
Мир новых открытий с 18 июня — 29 июня 2018 года,
Чудеса своими руками с 2 июля — 13 июля 2018 года.
от 4 до 5 лет:
Мир полон сказок и чудес с 1 июня — 15 июня 2018 года с экскурсией в Дом-музей К. И. Чуковского,
Мир новых открытий с 18 июня — 29 июня 2018 года с экскурсией в Музей космонавтики на ВДНХ,
Чудеса своими руками с 2 июля — 13 июля 2018 года с экскурсией в кондитерскую «Тортольяно».
В программу каждой смены включен турпоход.
от 5 до 9 лет  Мир полон сказок и чудес с 1 июня — 15 июня 2018 года с экскурсией в Дом-музей К. И. Чуковского,
Мир новых открытий с 18 июня — 29 июня 2018 года с экскурсией в Музей космонавтики на ВДНХ,
Чудеса своими руками с 2 июля — 13 июля 2018 года с экскурсией в кондитерскую «Тортольяно».
В программу каждой смены включен турпоход.
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