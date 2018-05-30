«Союзмультфильм» запустил YouTube-канал

Студия «Союзмультфильм» открыла официальный канал на YouTube. Планируется, что там будет представлена «Золотая коллекция» киностудии, а так же новинки, включая серии «Простоквашино».

Уже сейчас пользователям доступны разделы «Музыкальные мультфильмы», «Веселая карусель», «Самые популярные мультфильмы студии» и другие.

В начале апреля студия выпустила первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Продолжение всеми любимой ленты за первые сутки посмотрели около 13 млн человек.

Счетную палату и Генеральную прокуратуру. Однако выход мультсериала сопровождался скандалом. Автор историй о приключениях в Простоквашино Эдуард Успенский обвинил студию в нарушении авторских прав, заявив, что новая серия «содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных им персонажей». При этом, по словам Успенского, договор с ним никто не заключал. Конфликт между сторонами длится уже несколько месяцев. За это время Успенский обратился в Следственный комитет

Тем не менее «Союзмультфильм» планирует выпустить около 30 эпизодов «Возвращения в Простоквашино».

Недавно представители киностудии также объявили о планах снять продолжение мультфильма «Возвращение блудного попугая».