Судебные приставы Красноярска будут вести приём горожан

В преддверии Международного Дня защиты детей, в рамках акции «Судебные приставы детям» в отделе судебных приставов, 31 мая 2018 года состоится прием по вопросам взыскания алиментов и соблюдения их законных прав и интересов детей.

С 10.00 до 13.00 в отделах судебных приставов будет вести личный прием руководство Управления Федеральной Службы судебных приставов по Красноярскому краю: главный судебный пристав региона, а также его заместители ответят на вопросы обратившихся, касающиеся обеспечения законных прав и интересов детей в пределах компетенции ФССП России.

Записаться на прием можно по следующим телефонам: 8 (391) 222-01-21, 222-01-69.