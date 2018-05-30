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Судебные приставы Красноярска будут вести приём горожан
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Судебные приставы Красноярска будут вести приём горожан 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В преддверии Международного Дня защиты детей, в рамках акции «Судебные приставы детям» в отделе судебных приставов, 31 мая 2018 года состоится прием по вопросам взыскания алиментов и соблюдения их законных прав и интересов детей.
С 10.00 до 13.00 в отделах судебных приставов будет вести личный прием руководство Управления Федеральной Службы судебных приставов по Красноярскому краю: главный судебный пристав региона, а также его заместители ответят на вопросы обратившихся, касающиеся обеспечения законных прав и интересов детей в пределах компетенции ФССП России.
Записаться на прием можно по следующим телефонам: 8 (391) 222-01-21, 222-01-69.
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