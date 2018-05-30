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В парке имени Гагарина 31 мая будет работать детский центр здоровья
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В парке имени Гагарина 31 мая будет работать детский центр здоровья 

Волга Ньюс 58 минут назад
Родители смогут задать педиатрам интересующие их вопросы и получить необходимые консультации.
Пункт центра здоровья будет расположен около футбольного поля рядом со зданием администрации парка.
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