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Упавшая люстра чуть не сорвала детский праздник в Нижнем Тагиле
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Упавшая люстра чуть не сорвала детский праздник в Нижнем Тагиле 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
30 мая в Нижнем Тагиле во время детского праздника в дворце культуры имени Гагарина упала люстра. В результате инцидента никто из детей и взрослых не пострадал.
Данное учреждение находится в ведомстве Свердловской железной дороги. После уборки остатков люстры в одном из залов ДК, администрация учреждения компенсировало детям и их родителям потерянное праздничное настроение, продлив им время пребывания в дворце культуры до пяти часов вместо положенных трех. Как сообщает «Тагил-ТВ», люстру установили во время ремонта 11 лет назад в соответствии со всеми требованиями безопасности. После этого зал ДК содержался согласно регламенту. Возможно, причина падения кроется в заводском браке крепления люстры. По результатам проверки, остальные люстры, находящиеся в учреждении, в полном порядке и опасности не представляют.
Никто из родителей не стал предъявлять претензии в адрес дворца культуры, так как администрация ликвидировала последствия происшествия оперативно, и детский праздник был продолжен.
Фото: Тагил-ТВ.
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