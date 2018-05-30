Упавшая люстра чуть не сорвала детский праздник в Нижнем Тагиле

30 мая в Нижнем Тагиле во время детского праздника в дворце культуры имени Гагарина упала люстра. В результате инцидента никто из детей и взрослых не пострадал.

Данное учреждение находится в ведомстве Свердловской железной дороги. После уборки остатков люстры в одном из залов ДК, администрация учреждения компенсировало детям и их родителям потерянное праздничное настроение, продлив им время пребывания в дворце культуры до пяти часов вместо положенных трех. Как сообщает «Тагил-ТВ», люстру установили во время ремонта 11 лет назад в соответствии со всеми требованиями безопасности. После этого зал ДК содержался согласно регламенту. Возможно, причина падения кроется в заводском браке крепления люстры. По результатам проверки, остальные люстры, находящиеся в учреждении, в полном порядке и опасности не представляют.

Никто из родителей не стал предъявлять претензии в адрес дворца культуры, так как администрация ликвидировала последствия происшествия оперативно, и детский праздник был продолжен.

Фото: Тагил-ТВ.