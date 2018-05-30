Учёные: Youtube приводит к детскому ожирению

Европейский конгресс по ожирению представил доклад, согласно которому популярные звёзды социальный сетей, в особенности Youtube и Instagram, оказывают крайне негативное влияние на детей. По мнению специалистов, блогеры виновны в плохом питании своих молодых поклонников, сообщает «BBC».

Ученые изучили увлечения и вкусовые привычки 170 детей. Оказалось, что те несовершеннолетние, которые постоянно следят за жизнью интернет-блогеров, употребляют на четверть больше калорий, чем их остальные сверстники.

По мнению исследователя из Ливерпуля Эммы Бойланд, большинство детей не осознаёт, что многие интернет звёзды рекламируют продукты питания, прежде всего сладости. Молодые подписчики уверены, что их герои являются такими же «обычными людьми», поэтому дети берут пример с каждой мелочи.

Учёные пришли к выводу, что обществу необходимо в ближайшее время пересмотреть правила регулирования интернет-ресурсов, направленных на детскую аудиторию.

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