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В День защиты детей Нулевая Продольная в Волгограде станет пешеходной
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В День защиты детей Нулевая Продольная в Волгограде станет пешеходной 

ria34.ru 46 минут назад
Фото: ria34.ru
В этом году отпраздновать День защиты детей волгоградских родителей и их ребятишек приглашают не на набережную, а в другое место. Игры и развлечения приготовили для ребят около Волги — в районе ЦПКиО. Часть нулевой продольной в этот день станет пешеходной.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе администрации, ребятишек ждут на благоустроенной территории у выезда с Нулевой Продольной на улицу имени Маршала Крылова.
— Будут работать десять интерактивных игровых площадок. Для удобства и безопасности юных волгоградцев и гостей большого детского праздника здесь организуется пешеходная зона, — пояснили в мэрии. — Ребят ждут зажигательные конкурсы и игры, мастер-классы, выступления детских творческих коллективов.
Пешеходный режим начнет действовать 1 июня с семи часов утра до десяти часов вечера на Нулевой Продольной от улицы 7-ой Гвардейской до улицы маршала Крылова. Также пешеходной на время праздника станет и улица Землянского от выезда с мостового перехода до набережной.
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