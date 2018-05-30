Жительница Китая отрезала своему двухлетнему ребенку пенис

Жительница Китая отрезала разорвала своему 22‐месячному ребенку пенис и одно из яичек. Ребенка и его мать спасли, однако теперь семья осталась с астрономическими счетами за медицинскую помощь. Об этом сообщил The Daily Maily.

Трагедия произошла в деревне Юддон городском округе Хеюань, провинция Гуандун на юге Китая. 22-месячный ребенок спал, когда его мать внезапно накинулась на него с ножом и отрезала половые органы ребенка. О трагедии узнали соседи, которые увидели обоих в луже крови. Им тут же вызвали скорую помощь.

Ребенку провели операция, чтобы остановить кровотечение. Он до сих пор находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

По словам отца ребенка, женщина страдает от интермиттирующего эксплозивного расстройства, характеризующееся склонностью к тяжёлым аффективным вспышкам. Настроение у таких пациентов может измениться из-за небольшого разочарования.

Отец ребенка находился на работе на швейной фабрике в то время, когда вызвали в больницу соседи.

Пара поженилась в 2005 году и имеют двух сыновей: 11-летнего Ахенга и 22-месячного Ахана. Расстройство, появилось у женщины спустя семь лет после свадьбы. Женщина проходила лечение.

Также отмечается, что семья бедна. Помимо двух детей и психически нестабильной жены, мужчина заботиться о своей хронически больной матери, а также своей инвалидности.

Деньги на лечение ребенка выделили некоммерческие и благотворительные организации. Сумма за лечение уже составила более 150 000 юаней (1,4 миллионов рублей). Однако им еще предстоит оплавить лечение последствий этой трагедии.

Согласно китайскому законодательству, лицо не несет уголовной ответственности, если у него есть психическое расстройство. Однако мужчина сообщает, что не знает, как ему жить со своей женой дальше.

Источник фото: dailymail.co.uk Хирурги из больницы Джонса Хопкинса первыми в мире провели успешную операцию по полной трансплантации мужского полового органа и мошонки. Пациентом стал ветеран американской армии, который потерял гениталии в результате взрыва самодельной бомбы в Афганистане.