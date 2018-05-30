Почти 100% калининградских детей проведут лето в лагерях

Сто десять тысяч граждан Калининграда в возрасте от 6 до 18 лет проведут лето в различных структурах организованного отдыха. Эта цифра составляет 98 процентов от общего числа детей в городе, заявила в эфире Радио « Комсомольская правда » глава комитета Калининградской облдумы по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Лариса Швалкене

«Из регионального и местных бюджетов на подготовку лагерей к летнему сезону выделено более 35 миллионов рублей. По нашим подсчётам, разнообразными видами детского отдыха будет охвачено 110 тысяч калининградских жителей в возрасте от 6 до 18 лет — это 98 процентов всей нашей молодёжи», — рассказала Швалкене.

Она отметила, что питание в лагерях стало намного лучше, поэтому родителям больше нет необходимости привозить продукты. «У нас уже почти не поступает жалобы на организацию питания», — сказала калининградский парламентарий.

Чиновник добавила, что в организационной структуре отдыха сегодня появились различные возможности досуга: дети могут не только проводить время за городом, но и посещать краеведческие, тематические, дневные или спортивные смены, которые устраивают общеобразовательные школы.