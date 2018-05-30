«Трудные» подростки отправятся на летний отдых в спецлагерь?

В последнее время тема социальной адаптации так называемых «трудных» подростков становится все более актуальной в связи со стрельбой в школах, появлением групп самоубийц и другими негативными явлениями в молодежной среде. Поэтому власти выступили с рядом инициатив, одна из которых — создание спецсмен в летних оздоровительных лагерях для детей, состоящих на учете в полиции.

В жизни таких ребят, обучающихся в школах-интернатах, произойдут и другие перемены. Комментирует эти новации наш постоянный эксперт Роман Савичев , генеральный директор ОАО «Юридическое агентство „СРВ“, которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.

»Что касается специальных смен в лагерях, то это уже вполне конкретный документ, — говорит Роман Савичев. — Есть такая правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым . Итогом ее недавнего заседания стало поручение губернаторам регионов решить вопрос о финансовой поддержке летних профильных смен в оздоровительных лагерях для несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции. Контрольный срок — 15 мая нынешнего года, и, подчеркиваю, для таких «трудных» отдых должен быть бесплатным. Но размещать их в лагерях планируется отдельно от благополучных детей. Не все эксперты относятся одобрительно к этой идее: своеобразная сегрегация, считают они, может лишь обострить агрессию «криминальных» подростков. Однако можно взглянуть на эту проблему с другой стороны: если внедрять умные, спортивно-развлекательные и даже военизированные программы для «трудных» детей, то это скорее вызовет в них чувство избранности. Особенно если воспитатели будут квалифицированными, ориентированными на такую аудиторию.

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в 2017 году на учете в органах внутренних дел состояло 140 тысяч подростков! Это огромная цифра, поэтому во многих регионах уже действуют местные программы, направленные на социализацию «трудных», кое-где есть и опыт организации для них лагерей. Насколько мне известно, есть такой опыт и в Ставропольском крае — что-то вроде летних сборов на базе казачьих обществ, военно-спортивных клубов и воинской части с проживанием в палатках. Ребята сами готовят, занимаются спортом, учатся обращаться с оружием. Конечно, это не может не понравиться. Другой вопрос, что подобные акции не являются масштабными. Во многом из-за отсутствия опытных наставников и денег. Если губернаторы наладят организацию такой работы и, главное, изыщут достаточно денег, то мы сможем уберечь многих подростков от криминальной стези.

Еще ряд интересных новаций, касающихся «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей, зреет в стенах Государственной Думы России . На 24 мая в парламенте запланировано второе чтение законопроекта о внесении поправок в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности» и «Об образовании».

Разработчик этого документа, Правительство РФ , хочет расширить перечень сведений, которые комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) обязаны направлять в полицию.

И речь не только о правонарушениях, совершенных детьми, но и о «плохом» влиянии на них взрослых. КДН будет информировать органы внутренних дел о семьях, где с подростками жестоко обращаются, склоняют к суициду, вовлекают в преступления. Ведь одно дело, когда комиссии по делам несовершеннолетних работают с «трудными», и совсем другое — изучить, чем живет его семья, как она относится к детям. К профилактической работе будут подключены и службы занятости.

Некоторые изменения коснутся спецучреждений, школ-интернатов, куда «трудных» подростков направляют в соответствии с постановлением КДН или решением суда. Напомню, в школах-интернатах открытого типа живут (с согласия родителей) дети, у которых плохо получается с учебой и общением. А в учреждениях закрытого типа содержатся подростки, совершившие преступления. Это альтернатива колонии. Так вот, суть предложения правительства заключается в том, чтобы убрать из названий таких организаций слова «для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением». Получив такой «клеймённый» документ об образовании, выпускник, понятное дело, имеет мало шансов устроиться на работу. К слову, Минобрнауки сейчас готовит положение о едином порядке работы спецучреждений, и, например, в закрытых спецшколах предлагается ограничить использование личных телефонов и доступ в Интернет.

Замечу, что Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности» был принят более 10 лет назад. Тогда стояла задача увести детей с улицы. Сегодня проблема другая: нужно разработать эффективную систему реабилитации «трудных» подростков».