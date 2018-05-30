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Веселыми конкурсами отметят День защиты детей юные жители Марьиной Рощи
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Веселыми конкурсами отметят День защиты детей юные жители Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 24 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Как сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова, гостей ждут 1 июня.
— Детям расскажут об истории праздника, после чего для ребят проведут развлекательную программу: их ждут конкурсы «Рисунок на асфальте», «Веселый спорт» и другие. Праздник завершится салютом из шариков. Мероприятие посетят дети в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе состоящие на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник», — пояснила Подуфалова.
Начало в 16.00. Праздник пройдет по адресу: Сад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 1. Справки по телефону 8 (495)-656-28-90. (то)
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