Веселыми конкурсами отметят День защиты детей юные жители Марьиной Рощи

Как сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова, гостей ждут 1 июня.

— Детям расскажут об истории праздника, после чего для ребят проведут развлекательную программу: их ждут конкурсы «Рисунок на асфальте», «Веселый спорт» и другие. Праздник завершится салютом из шариков. Мероприятие посетят дети в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе состоящие на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник», — пояснила Подуфалова.