В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро»

В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро»Благотворительная акция «Твори добро» для 300 детей-сирот и детей с ограниченными способностями в преддверии Международного дня защиты детей и в честь священного месяца Рамадан состоялась в Махачкале сегодня, 30 мая.

Для детей подготовили концертную программу с участием персонажей из любимых сказок. Дети принимали активное участие в научных опытах на сцене.

«Мне очень понравился праздник, особенно запомнился момент, где с вместе с профессорами на сцене участвовала в опытах», — говорит 8-летняя Диана.

Кроме того, на сцене выступили представители дагестанской эстрады, под зажигательные песни которых дети танцевали.

Мероприятие было организовано Управлением образования администрации г. Махачкалы, президентом Федерации смешанных боевых искусств по СКФО, чемпион мира по рукопашному бою Абдулкеримом Айгуновым при поддержке коммерческих организаций.