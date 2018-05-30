Ещё
В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро» 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале состоялась благотворительная акция «Твори добро»Благотворительная акция «Твори добро» для 300 детей-сирот и детей с ограниченными способностями в преддверии Международного дня защиты детей и в честь священного месяца Рамадан состоялась в Махачкале сегодня, 30 мая.
Для детей подготовили концертную программу с участием персонажей из любимых сказок. Дети принимали активное участие в научных опытах на сцене.
«Мне очень понравился праздник, особенно запомнился момент, где с вместе с профессорами на сцене участвовала в опытах», — говорит 8-летняя Диана.
Кроме того, на сцене выступили представители дагестанской эстрады, под зажигательные песни которых дети танцевали.
Мероприятие было организовано Управлением образования администрации г. Махачкалы, президентом Федерации смешанных боевых искусств по СКФО, чемпион мира по рукопашному бою Абдулкеримом Айгуновым при поддержке коммерческих организаций.
Mirmol.ru: последние новости
Администрация города Махачкалы представила программу празднования Дня защиты детей в городе Единственное в России социальное кафе планируют открыть в Дагестане Министр печати и информации Дагестана Рашид Акавов посетил с инспекцией детский лагерь «Орленок»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Мифы, которые навязал нам кинематограф8
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем20
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут2
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение