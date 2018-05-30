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День защиты детей отметят на улице 8 Марта
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День защиты детей отметят на улице 8 Марта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В День защиты детей, 1 июня, возле творческого центра «Око» на улице 8 Марта состоится праздник. Его участником может стать любой желающий. В программе — мастер-классы, конкурсы, концерт. Об этом рассказала руководитель досугового учреждения Наталия Михайлова.
— Наши гости смогут принять участие в творческих занятиях и конкурсах. Также запланирован фольклорный концерт. Перед гостями выступят воспитанники студии «Нотка», — поделилась Михайлова.
Праздник начнется в 17.30. Адрес: улица 8 Марта, д. 9. (мю)
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