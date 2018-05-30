Юные жители района поучаствовали в мастер-классе по рукоделию «Цветочный шик»

В районе 29 мая состоялся мастер-класс по рукоделию для подростков и детей. Занятие прошло под названием «Цветочный шик».

— Юные ребята с большим удовольствием изготовили красивые сувениры и подарки в виде цветов. Для этого они принесли из дома бумагу и другие подручные материалы, — поделилась председатель некоммерческой организации «Страна без наркотиков» Мария Плетнева.

Добавим, что урок провели члены объединения и приглашенные гости.

Отметим, что представители организации на постоянно организуют подобные мероприятия с привлечением детей и молодежи.