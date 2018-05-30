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Летняя смена стартовала в школьных лагерях Реутова
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Летняя смена стартовала в школьных лагерях Реутова 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Летняя смена детских дневных оздоровительных лагерей началась в трех школах Реутова, с 30 мая по 28 июня в них отдохнут 443 подростка. Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.
Источник фото: Алексей Оводов
«Во время дневного пребывания ребята будут заниматься спортом, творчеством, посещать музеи, театральные показы, различные шоу и, конечно, набираться сил на новый учебный год. Из 443 мест — всего 36 коммерческих, 407 оставшихся путевок были распространены по льготной цене в 2500 рублей. Родители могли подать соответствующее заявление непосредственно в школе», — сказал Каторов.
Кроме того, во время отдыха для детей проведут общеобразовательные занятия по безопасности: в гости к школьникам будут приходить сотрудники МЧС, пожарной части, государственной инспекции дорожного движения, которые проведут инструктажи и учебные тренировки, объяснят, как нужно вести себя в случае непредвиденной ситуации.
Источник фото: Алексей Оводов
Всего в Московской области на базе школ будут функционировать 1 266 краеведческих, экологических, православных и других детских дневных лагерей.
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