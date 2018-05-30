Ещё
Малыши из Отрадного «путешествовали» по сказкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Малыши из Отрадного «путешествовали» по сказкам 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В дошкольном отделении № 978 «Звездочка» школы № 1411 на минувшей неделе прошло итоговое занятие-викторина «Путешествие по сказкам».
Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в мероприятии приняли участие дети, посещающее кружки «Ты — словечко, я — словечко» и «Говорилка».
— На занятии ребята продемонстрировали свое умение красиво и правильно говорить, а также знание сказок и их героев. Кроме того, они рисовали иллюстрации к сказкам и сочиняли их на свой лад, — рассказали в администрации школы.
В конце викторины участникам были вручены заслуженные грамоты и призы. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Праздник ко Дню защиты детей пройдет в народном парке в Юрловском поезде Дошкольники из Отрадного повторили правила дорожного движения Для третьеклассников из Отрадного провели необычный урок изобразительного искусства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Мифы, которые навязал нам кинематограф8
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем20
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут2
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение