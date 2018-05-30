Малыши из Отрадного «путешествовали» по сказкам

В дошкольном отделении № 978 «Звездочка» школы № 1411 на минувшей неделе прошло итоговое занятие-викторина «Путешествие по сказкам».

Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в мероприятии приняли участие дети, посещающее кружки «Ты — словечко, я — словечко» и «Говорилка».

— На занятии ребята продемонстрировали свое умение красиво и правильно говорить, а также знание сказок и их героев. Кроме того, они рисовали иллюстрации к сказкам и сочиняли их на свой лад, — рассказали в администрации школы.

В конце викторины участникам были вручены заслуженные грамоты и призы. (вт)