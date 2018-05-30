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Морозов высоко оценил работу Томской детской больницы
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Морозов высоко оценил работу Томской детской больницы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В ходе рабочего визита в Томскую область в среду председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») высоко оценил работу детской больницы скорой помощи №2, сообщает пресс-служба депутата.
Вместе с главой профильного думского Комитета больницу посетили заместитель губернатора Томской области Иван Деев, депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина и другие члены Комитета по охране здоровья, делегация которого находится с двухдневным рабочим визитом в регионе.
На встрече с сотрудниками больницы Морозов высоко оценил работу медицинского учреждения и поддержал предложение Деева по включению представителей региона в число членов рабочей группы Госдумы по вопросам инфраструктуры детского здравоохранения в рамках проекта «Здоровье — детям», который стал частью объединённого партпроекта «Здоровое будущее».
Главврач больницы Андрей Караваев показал членам делегации хирургическое, урологическое отделения, а также операционный блок. Он сообщил, что сегодня больница является единственным круглосуточным детским центром в регионе по оказанию помощи детям со сложными травмами.
«Больница скорой медицинской помощи №2 — одно из немногих учреждений, которые имеют свою историю. Эта история связана с основателем больницы, великим человеком Егором Лигачёвым. Именно его участие ставит учреждение на более высокий уровень, который нужно постоянно поддерживать», — отметил глава думского Комитета по охране здоровья.
В урологическом отделении Дмитрий Морозов, по профессии — детский хирург, осмотрел пациентку с редкой врождённой патологией развития, дал рекомендации по дообследованию ребёнка. В ближайшие дни председатель Комитета Госдумы посредством видеоконференцсвязи обсудит с врачами больницы дальнейшую тактику лечения девочки.
Детская больница скорой медицинской помощи №2 начала работу в 1975 году. В настоящее время учреждение является детским хирургическим стационаром, в состав которого входят урологическое, травматолого-ортопедическое, хирургическое, отоларингологическое отделения и отделение реанимации.
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