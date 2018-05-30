«Московская смена» стартует в школе №1356 с 1 июня

Напомним: в образовательных организациях программа летнего отдыха ребят «Московская смена» будет проходить с 1 по 29 июня, а социальных учреждениях она пройдёт с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Отдых в рамках «Московской смены» будет бесплатным.

Для юных жителей Северного Бутова летняя лагерная смена будет организована в школе №1613. Она продлится с 1 по 31 июня.

Также напомним, что запись ребят на первую городскую летнюю смену стартовала 24 мая на портале mos.ru и будет продолжаться по 31 мая.

Родители самостоятельно записывают своего ребёнка на участие в «Московской смене», выбирая образовательную организацию.

Инструкция как записать ребенка находится здесь: https://www.mos.ru/otvet-semya-i-deti/kak-zapisat-rebenka-na-programmu-aktivnogo-otdyha-moskovskaya-smena/