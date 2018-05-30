Воспитанники студии раннего развития Центра «Фантазия» показали спектакль

В рамках отчетного занятия малыши из студии раннего развития «Монтессори» (Центр «Фантазия») показали свои успехи в обучении, сыграв в спектакле «Волк и семеро козлят».

«Выпускной» состоялся для детей из двух возрастных групп — от двух до трех лет и от трех до четырех лет. Младшая группа выступила в роли зрителей, а ребята постарше показали спектакль — старую сказку на новый лад. Руководитель студии Юлия Артеева отметила, что дети хорошо справились с ролями и замечательно выучили стихотворный текст.

После представления Юлия Артеева поиграла с малышами в развивающую игру, в которой они должны были назвать обитающих в лесу насекомых и узнать их на картинке. Устроили физкультминутку — поиграли в волшебные клубочки, поводили хороводы, спели песню.

А напоследок сделали мамам приятный сюрприз — в учебном кабинете сделали открытки с аппликацией.