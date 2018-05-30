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Нижегородские архивисты продемонстрировали исторические документы об организации детского досуга и занятости
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Нижегородские архивисты продемонстрировали исторические документы об организации детского досуга и занятости 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские архивисты продемонстрировали исторические документы об организации детского досуга и занятостиВ преддверии Дня защиты детей 30 мая в читальном зале Государственного общественно-политического архива Нижегородской области были продемонстрированы документы, характеризующие работу советских партийных, комсомольских и профсоюзных организаций по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью в 1920-е — 1970-е годы.
Среди представленных документов одним из наиболее ранних является протокол секретариата Нижгубкома ВКП (б) от 03.12.1926 г. с обсуждением вопросов о ликвидации детской беспризорности в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии. Документ содержит сведения о количестве беспризорных детей, о задачах и принимаемых мерах, а также решение о создании комиссии по борьбе с беспризорностью.
Архивные документы периода Великой Отечественной войны содержат сведения об эвакуации и размещении на территории Горьковской области детей из различных республик и областей СССР. Интерес представляют документы о создании детских домов, усыновлении детей, об организации отдыха и досуга детей, о привлечении школьников к общественно-полезному труду в дни каникул. Ряд документов касается работы внешкольных учреждений, помощи им со стороны промышленных предприятий и общественности.
Наряду с официальными документами были представлены воспоминания нижегородцев о военном детстве, коллективное письмо колхозников с просьбой отдать на воспитание 25 детей-сирот.
В хранящихся в архиве отчетах студенческих строительных отрядов за 1970-е годы, в т.ч. содержится информация о шефстве над трудными подростками и привлечении их к работе в составе стройотрядов в летний период.
Представленные документы доступны пользователям Государственного общественно-политического архива Нижегородской области в читальном зале по адресу: Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 22.
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