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Фетисов подписал хоккейные клюшки для благотворительного аукциона в Химках
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Фетисов подписал хоккейные клюшки для благотворительного аукциона в Химках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Легендарный хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов подписал клюшки для благотворительного аукциона, который пройдет в подмосковных Химках 2 июня, передает корреспондент РИАМО.
«Эти клюшки я попросил подписать еще и своих друзей-хоккеистов. Но самое интересное — это клюшки Сергея Шойгу», — сказал Фетисов.
Вырученные деньги пойдут в помощь детям из детского хосписа «Дом с маяком», в нем находятся 700 детей из Москвы и 200 из Подмосковья.
«Второго июня в Химках пройдет благотворительный общественный марафон «Свет маяка», собранные деньги пойдут в помощь детскому хоспису. В первую очередь деньги идут на то, чтобы оплачивать медицинских работников. Одна из площадок будет — аукцион, а деньги пойдут в помощь детям в хосписе», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
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