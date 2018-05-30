Праздник всех соседей развернется в районе Чертаново Северное

Организатором выступает центр досуга и спорта «Энергия.RU».

В этот день районные учреждения организуют различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. ЦДиС «Энергия.RU»тоже порадует юных жителей праздничными активностями.

— Наша программа рассчитана примерно на час. Творческие мастер-классы, спортивные эстафеты, народные игры: детей ждут активности разной направленности. Небольшой концерт дадут наши артисты: ансамбль «Весенний каприз» и, возможно, вокальная студия «Джем», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью учреждения Марина Сухарева. — В прошлом году к нам пришло очень много детей! Надеюсь, в этом году будет еще больше (улыбается).

Праздник развернется на дворовой площадке на Кировоградской, 5. Начало в 16:00.

Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/30/41445/