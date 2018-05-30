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Праздник всех соседей развернется в районе Чертаново Северное
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Праздник всех соседей развернется в районе Чертаново Северное 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Организатором выступает центр досуга и спорта «Энергия.RU».
В этот день районные учреждения организуют различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. ЦДиС «Энергия.RU»тоже порадует юных жителей праздничными активностями.
— Наша программа рассчитана примерно на час. Творческие мастер-классы, спортивные эстафеты, народные игры: детей ждут активности разной направленности. Небольшой концерт дадут наши артисты: ансамбль «Весенний каприз» и, возможно, вокальная студия «Джем», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью учреждения Марина Сухарева. — В прошлом году к нам пришло очень много детей! Надеюсь, в этом году будет еще больше (улыбается).
Праздник развернется на дворовой площадке на Кировоградской, 5. Начало в 16:00.
Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/30/41445/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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