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Молодые парламентарии Троицка организуют акцию для детей
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Молодые парламентарии Троицка организуют акцию для детей 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Молодежная палата Троицка
Представители Молодежной палаты Троицка 1 июня проведут акцию. Она будет посвящена Международному дню защиты детей.
— На данный момент известно, что мероприятие пройдет на Сиреневом бульваре. Оно продлится около часа. Во время встречи каждый ребенок сможет нарисовать несколько картин на асфальте. Для выполнения работ активисты предоставят цветные мелки и все необходимое. Конкурс пройдет на свободную тему. Отметим, что для детей мы подготовили сладкие подарки, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.
По словам организаторов, подобные мероприятия в городском округе уже проходили.
Начнется конкурс рисунков в 17:00.
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