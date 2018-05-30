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Американцы стали сбегать из Нью-Йорка
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Американцы стали сбегать из Нью-Йорка 

News.ru 1 час назад
В успешности Нью-Йорка стали всё чаще сомневаться, поскольку за последний год несколько финансовых компаний перенесли свои офисы в такие города, как Нашвилл. Рост населения мегаполиса замедлился, а из Бруклина за 2017 год уехало больше людей, чем приехало.
Как известно, город считается успешным, если он способен привлекать так называемый креативный класс людей, которые ценят культуру, кофейни, новые меню, велосипедные дорожки и другие услуги. Помимо этого, город считается преуспевающим, если семьи хотят растить в нём детей, сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что статистика позволяет городу оставаться успешным при малом проценте детей, такое положение дел не может сохраняться на протяжении долгого времени. Городам необходимо быть привлекательными как для креативного класса, так и для детей, как Остин, чтобы в будущем они не зависели от приезжих, которые смогут восполнить население.
На данный момент процент детей, проживающих в Нью-Йорке, составляет 15% и, по прогнозам, это число сохранится до 2020 года.
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