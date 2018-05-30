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В Тольятти прошёл благотворительный фестиваль «Весна Детям»
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В Тольятти прошёл благотворительный фестиваль «Весна Детям» 

ТРК Губерния 1 час назад
Конец весны в Тольятти встречают массовыми гуляниями. Юбилейный благотворительный фестиваль «Весна Детям» прошел на площади центрального района города. 20 интерактивных зон, парад ретро-автомобилей, футбольный фристайл и возможность прокатиться на мото— и квадроциклах. Чем еще фестиваль радовал гостей, узнал наш корреспондент Дмитрий Лобанов.
На площадь Свободы в центральном районе приходят целыми семьями. Настрой у всех один — хорошо провести время с друзьями и близкими. Особые гости праздника — каждый год — воспитанники интернатов, детских домов, а также мальчики и девочки из приемных и многодетных семей. Специально для них у сцены установили «дерево мечты». На него дети повесили листочки и поделки со своими пожеланиями. Побывать в роли волшебников и исполнить скромную, но заветную мечту ребенка, подарив ему подарок, организаторы фестиваля предложили взрослым.
Юбилейный семейный благотворительный фестиваль «Весна Детям» проходит пятый раз. В программе — около 2 десятков интерактивных зон, многочисленные мастер-классы, танцевальные флешмобы, выставка ретро-автомобилей, шоу-программа. А на соседнем, футбольном поле — настоящие страсти: юные спортсмены борются за победу в детско-юношеском турнире «Вперед, Россия!»
Парад от байкеров и бесплатные катания на мотоциклах и квадроциклах — обязательная часть «Весны Детям». К суровым внешне, но добрым внутри мужчинам — владельцам грозной и быстрой техники — по традиции выстраиваются самые большие очереди. В этом году к байкерам из Тольятти присоединились собратья из Жигулевска и Кузнецка.
Кульминация праздника — запуск в небо тысячи воздушных шариков.
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