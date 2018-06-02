Саратовские полицейские организовали для горожан масштабное праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей

В День защиты детей сотрудники Госавтоинспекции г. Саратова совместно с президентом Союза саратовских силачей Вячеславом Максютой провели праздничное мероприятие «Безопасное лето детям». Праздник прошёл на самом любимом горожанами месте отдыха — набережной Космонавтов.

Началом мероприятия стала зарядка для жителей города, которую провели заслуженный мастер спорта по боксу, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы Артём Чеботарёв и заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Сергей Улегин. Именитые спортсмены показали основные движения, с помощью которых разминаются перед началом своих тренировок и призвали всех вести здоровый образ жизни.

Участникам зарядки начальник отдела ГИБДД по г. Саратову вместе с представителями общественного совета при Управлении МВД России по г. Саратову и дружинниками общественной организации «Дорожный патруль» подарил световозвращающие элементы, напомнив о необходимости использования их в тёмное время суток.

Продолжил мероприятие обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта, порадовав зрителей захватывающим зрелищем — силач установил новый рекорд в силовом экстриме, протащив 23 легковых автомобиля, сцепленных тросами. Особенностью выполнения такой непростой задачи стало то, что в качестве снаряжения Вячеслав использовал автомобильные ремни безопасности, наглядно продемонстрировав их надежность.

Чемпионы поздравили всех присутствующих с праздником и пожелали детям отличного настроения и безопасных летних каникул.