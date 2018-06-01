В Новосибирске сотрудники ГИБДД провели мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей

В День защиты детей сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области организовали для юных горожан массовые мероприятия, направленные на предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Мероприятия проходили на нескольких городских площадках.

В Новосибирском детском автогородке ребятам предложили увлекательное путешествие на веломобилях с остановкой на нескольких «станциях», где их ждали различные конкурсы по правилам дорожного движения, интересные встречи. На одной из «станций» детей встречали представители одного из новосибирских мотоклубов. Байкеры рассказывали юным новосибирцам об истории возникновения мотоциклов, средствах защиты мотоциклистов, о своих транспортных средствах. Здесь же дети отвечали на вопросы викторины и могли сфотографироваться на память на современных мотоциклах.

В Новосибирском зоопарке автоинспекторы и спасатели совместно с сотрудниками Новосибирского областного автомотоцентра организовали для детей целую программу по правилам дорожного движения. С помощью пропагандистов Госавтоинспекции и педагогов дети вспомнили правила безопасного поведения на дорогах, сигналы светофоров, жесты регулировщиков. После этого юные пешеходы приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте, а напоследок сфотографировались у служебного автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Почетными гостями мероприятий стали руководители Госавтоинспекции и органов власти Новосибирской области. Гости поздравили ребят с праздником, пожелали им успехов, хорошего настроения, новых достижений и прекрасного отдыха в летние дни.

Подобные мероприятия были организованы в Центральном парке культуры и отдыха, Первомайском сквере и других местах массового отдыха граждан.

На всех площадках, где проходили мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции дарили детям светоотражающую продукцию, а также другие полезные подарки, которые будут напоминать им о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интересные конкурсы и подарки, пообещав быть примерными участниками дорожного движения.