Ещё
В Новосибирске сотрудники ГИБДД провели мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Новосибирске сотрудники ГИБДД провели мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
В День защиты детей сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области организовали для юных горожан массовые мероприятия, направленные на предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Мероприятия проходили на нескольких городских площадках.
В Новосибирском детском автогородке ребятам предложили увлекательное путешествие на веломобилях с остановкой на нескольких «станциях», где их ждали различные конкурсы по правилам дорожного движения, интересные встречи. На одной из «станций» детей встречали представители одного из новосибирских мотоклубов. Байкеры рассказывали юным новосибирцам об истории возникновения мотоциклов, средствах защиты мотоциклистов, о своих транспортных средствах. Здесь же дети отвечали на вопросы викторины и могли сфотографироваться на память на современных мотоциклах.
В Новосибирском зоопарке автоинспекторы и спасатели совместно с сотрудниками Новосибирского областного автомотоцентра организовали для детей целую программу по правилам дорожного движения. С помощью пропагандистов Госавтоинспекции и педагогов дети вспомнили правила безопасного поведения на дорогах, сигналы светофоров, жесты регулировщиков. После этого юные пешеходы приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте, а напоследок сфотографировались у служебного автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Почетными гостями мероприятий стали руководители Госавтоинспекции и органов власти Новосибирской области. Гости поздравили ребят с праздником, пожелали им успехов, хорошего настроения, новых достижений и прекрасного отдыха в летние дни.
Подобные мероприятия были организованы в Центральном парке культуры и отдыха, Первомайском сквере и других местах массового отдыха граждан.
На всех площадках, где проходили мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции дарили детям светоотражающую продукцию, а также другие полезные подарки, которые будут напоминать им о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интересные конкурсы и подарки, пообещав быть примерными участниками дорожного движения.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Тюменской области Капитан Помогайкин поздравил своих друзей с Днем защиты детей В Приморье открыли площадку безопасного движения на празднике, посвященному Дню защиты детей Юные инспекторы движения Кабардино-Балкарии инструктируют взрослых о правилах сохранения жизней детей в период летних каникул
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение