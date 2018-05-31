Готовность к приему отдыхающих проверили в загородном лагере «Изумруд»

УМВД, МЧС. 3 июня в лагере откроется первая летняя смена, отдохнет на ней порядка 270 детей от 6 до 17 лет. Готовность к приему детей проверила межведомственная комиссия. В детский лагерь приехали представители Роспотребнадзора

Санитарные врачи осмотрели пищеблок, обошли все зеленые зоны с белыми полотнищами, оценив качество противоклещевой обработки.

Спасатели и пожарные проверили работу противопожарной системы и исправность водных гидрантов. Также оценили состояние запасных выходов в помещениях. Все требования безопасности выполнены. На территории «Изумруда» установлена система пожарного мониторинга, которая напрямую связана с центральным пунктом МЧС.

Следить за порядком помогают 30 видеокамер, которые установлены на территории и в административных помещениях. Они соединены системой видеоконтроля. Насколько хорошо она работает, проверили сотрудники полиции.

Есть в лагере и своя внутренняя радиосвязь, работу которой обеспечивают девять раций. С помощью нее можно связаться с пунктом охраны и с администрацией из любого корпуса.

Всего за летний сезон в «Изумруде» пройдет 3 смены для школьников, в конце августа на специальную смену приедут спортсмены.

Добавим, межведомственные проверки прошли во всех лагерях Вологодчины. Комиссией принят еще один муниципальный лагерь «Единство».

Отдыхать юные вологжане будут и в 54 лагерях дневного пребывания, которые откроются на базе образовательных учреждений. Там также прошли проверки. Всего за лето на отдых отправятся порядка 4000 детей.