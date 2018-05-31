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Готовность к приему отдыхающих проверили в загородном лагере «Изумруд»
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Готовность к приему отдыхающих проверили в загородном лагере «Изумруд» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
3 июня в лагере откроется первая летняя смена, отдохнет на ней порядка 270 детей от 6 до 17 лет. Готовность к приему детей проверила межведомственная комиссия. В детский лагерь приехали представители Роспотребнадзора, УМВД, МЧС.
Санитарные врачи осмотрели пищеблок, обошли все зеленые зоны с белыми полотнищами, оценив качество противоклещевой обработки.
Спасатели и пожарные проверили работу противопожарной системы и исправность водных гидрантов. Также оценили состояние запасных выходов в помещениях. Все требования безопасности выполнены. На территории «Изумруда» установлена система пожарного мониторинга, которая напрямую связана с центральным пунктом МЧС.
Следить за порядком помогают 30 видеокамер, которые установлены на территории и в административных помещениях. Они соединены системой видеоконтроля. Насколько хорошо она работает, проверили сотрудники полиции.
Есть в лагере и своя внутренняя радиосвязь, работу которой обеспечивают девять раций. С помощью нее можно связаться с пунктом охраны и с администрацией из любого корпуса.
Всего за летний сезон в «Изумруде» пройдет 3 смены для школьников, в конце августа на специальную смену приедут спортсмены.
Добавим, межведомственные проверки прошли во всех лагерях Вологодчины. Комиссией принят еще один муниципальный лагерь «Единство».
Отдыхать юные вологжане будут и в 54 лагерях дневного пребывания, которые откроются на базе образовательных учреждений. Там также прошли проверки. Всего за лето на отдых отправятся порядка 4000 детей.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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