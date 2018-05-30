Рации и видеокамеры обеспечат безопасность в детском загородном лагере «Изумруд»

УМВД, МЧС. 3 июня в лагере откроется первая летняя смена. В «Изумруд» приедет порядка 270 детей. Готовность к приему отдыхающих накануне проверила межведомственная комиссия. В детский лагерь приехали представители Роспотребнадзора

Санитарные врачи в первую очередь осмотрели пищеблок. Затем обошли все зеленые зоны с белыми полотнищами, оценив качество противоклещевой обработки.

Спасатели и пожарные проверили работу противопожарной системы и исправность водных гидрантов. Также оценили состояние запасных выходов в помещениях. Все требования безопасности выполнены. На территории «Изумруда» установлена система пожарного мониторинга, которая напрямую связана с центральным пунктом МЧС.

Следить за порядком помогают 30 видеокамер, которые установлены на территории и в административных помещениях. Они соединены системой видеоконтроля. Насколько хорошо она работает, проверили сотрудники полиции.

Есть в лагере и своя внутренняя радиосвязь, работу которой обеспечивают девять раций. С помощью нее можно связаться с пунктом охраны и с администрацией из любого корпуса.

Первая смена в лагере «Изумруд» отроется уже 3 июня. Сюда ждут примерно 270 детей от 6 до 17 лет. Всего за летний сезон в лагере пройдет 3 смены для школьников. А в конце августа на специальную, укороченную смену приедут спортсмены.

Добавим, межведомственные проверки прошли во всех лагерях Вологодчины. Комиссия приняла также еще один муниципальный лагерь «Единство».

Отдыхать юные вологжане будут и в 54 городских лагерях, где также прошли проверки. Всего за лето на отдых отправятся порядка 4000 детей.

Ждут ребят и в «Городе детства», который откроется 1 июня. На площади Революции развернется настоящий детский городок с тематическими улицами.