Не усмотрели: с начала года в Ростове 6 детей выпали из окон

Число случаев выпадения детей из окон в этом году выросло в три раза. Об этом на встрече, посвященной обеспечению детской безопасности, рассказала Елена Кожухова , замглавы администрации Ростова по социальным вопросам.

— Еще не наступила серьезная жара, а мы уже имеем несколько случаев, когда дети выпадают из окон. И выпадают, к сожалению, совсем малыши, которым не более полутора лет, — говорит Кожухова.

Администрация города принимает многочисленные меры по борьбе с этой проблемой. С родителями проводятся встречи, посвященные детской безопасности, рассылают СМС, в роддомах выдают буклеты. Но этого, по всей видимости, недостаточно.

— С января у нас выпало уже шесть детей. В прошлом году у нас было всего два случая за пять месяцев, — говорит Юлия Порутчикова, замначальника по здравоохранению Ростова.

Порутчикова также отмечает, что смертность детей уменьшается из года в год и это не может не радовать. Однако это заслуга медицинских работников. Ребенок может выжить после падения, но рискует на всю жизнь остаться инвалидом. Порутчикова советует родителям не оставлять ребенка одного, тщательно контролировать его передвижения и обязательно установить специализированную фиксацию на окна.