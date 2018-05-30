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Власти Ульяновской области пообещали ликвидировать очереди в ясли к 2021 году
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Власти Ульяновской области пообещали ликвидировать очереди в ясли к 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет обеспечат местами в яслях на 100% к 2021 году. Об этом в среду заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в докладе перед депутатами Законодательного собрания региона.
"Основной акцент сделаем на создании дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Задача — достигнуть показателя обеспеченности в 100% в 2021 году", — сказал губернатор.
Морозов добавил, что все возможности в регионе для этого есть. «Уже в 2018 и 2019 годах мы создадим не менее 1200 мест для этой возрастной группы», — уточнил он.
По словам губернатора, такие меры позволят женщинам как можно раньше начать или продолжить карьеру после рождения ребенка. Морозов также уточнил, что охват дошкольным образованием в Ульяновской области достиг своего исторического максимума. «Никогда, в том числе в советское время, этого не было. Дополнительно создано более 15 тыс. мест», — сказал он.
Морозов добавил, что с 2015 года, в регионе поддерживается стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. «Еще 1400 мест в детских садах мы введем до 2020 года», — отметил он.
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