Власти Ростова рассказали, как будет организован досуг детей в летний период

На проведение летней оздоровительной кампании в этом году выделено 311,7 млн рублей из областного и городского бюджетов. Как рассказала Елена Кожухова , более 27 тысяч детей будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионата и базах отдыха. Муниципалитетом было приобретено более 4200 путевок в детские загородные лагеря, включая побережье Черного и Азовского моря для детей из малообеспеченных семей, которые получат их бесплатно. Порядка 10 тысяч детей отдохнут в 77 пришкольных лагерях с бесплатным двухразовым питанием. Для каждого лагеря разработаны программы, включающие культурно-массовые и спортивные мероприятия, однодневные экскурсии, посещение театров, кинотеатров, библиотек и парков, бассейнов; 3,5 тысяч подростков смогут заработать свои первые деньги, работая по 4 часа в день в парках города, в зоопарке, на спортивных объектах, в социальном обслуживании, на предприятиях города.

Кроме того, для тех родителей, кто приобрел путевки в детские лагеря и санатории самостоятельно, предусмотрена компенсация, в размере от 100 до 50% в зависимости от величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода на семью.

— Хочется отметить, что нами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности организованного отдыха детей — перевозки детей к местам отдыха и обратно осуществляются в соответствии с действующим законодательством, обеспечена охрана мест отдыха, установлены видеокамеры, проверены системы пожарной сигнализации, все учреждения укомплектованы медперсоналом. При организованном летнем досуге детей значительно снижается вероятность несчастных случаев. Занятость вашего ребенка — гарантия его физического и нравственного здоровья, — подчеркнула замглавы по социальным вопросам.

Власти города также добавили, что если не удалось распланировать занятость ребенка на все 3 летних месяца, то все лето в городе бесплатно работают кружки в домах творчества, секции в спортивных школах, проводятся мероприятия в парках и библиотеках, где готовы принять всех желающих.