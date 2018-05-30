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Власти Ростова рассказали, как будет организован досуг детей в летний период
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Власти Ростова рассказали, как будет организован досуг детей в летний период 

Деловое сообщество 2 часа назад
На проведение летней оздоровительной кампании в этом году выделено 311,7 млн рублей из областного и городского бюджетов. Как рассказала Елена Кожухова, более 27 тысяч детей будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионата и базах отдыха. Муниципалитетом было приобретено более 4200 путевок в детские загородные лагеря, включая побережье Черного и Азовского моря для детей из малообеспеченных семей, которые получат их бесплатно. Порядка 10 тысяч детей отдохнут в 77 пришкольных лагерях с бесплатным двухразовым питанием. Для каждого лагеря разработаны программы, включающие культурно-массовые и спортивные мероприятия, однодневные экскурсии, посещение театров, кинотеатров, библиотек и парков, бассейнов; 3,5 тысяч подростков смогут заработать свои первые деньги, работая по 4 часа в день в парках города, в зоопарке, на спортивных объектах, в социальном обслуживании, на предприятиях города.
Кроме того, для тех родителей, кто приобрел путевки в детские лагеря и санатории самостоятельно, предусмотрена компенсация, в размере от 100 до 50% в зависимости от величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода на семью.
— Хочется отметить, что нами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности организованного отдыха детей — перевозки детей к местам отдыха и обратно осуществляются в соответствии с действующим законодательством, обеспечена охрана мест отдыха, установлены видеокамеры, проверены системы пожарной сигнализации, все учреждения укомплектованы медперсоналом. При организованном летнем досуге детей значительно снижается вероятность несчастных случаев. Занятость вашего ребенка — гарантия его физического и нравственного здоровья, — подчеркнула замглавы по социальным вопросам.
Власти города также добавили, что если не удалось распланировать занятость ребенка на все 3 летних месяца, то все лето в городе бесплатно работают кружки в домах творчества, секции в спортивных школах, проводятся мероприятия в парках и библиотеках, где готовы принять всех желающих.
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