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В Культурном центре «Дружба» научат рисовать райских птиц и расскажут о роботах
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В Культурном центре «Дружба» научат рисовать райских птиц и расскажут о роботах 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Фестиваль детского творчества «Страна детей» пройдет в Культурном центре «Дружба» в день защиты детей — 1 июня.
На празднике выступит детский фольклорный ансамбль «Сударушка», воспитанники творческой мастерской «Good Voice School», музыкальная студия «Саксофон», Детский театр песни «Вокальная феерия» и группа «МимоНот».
В этот день откроются и декоративно-прикладные станции: гости фестиваля освоят скрапбукинг, лепку из слоеного теста, создание тантамаресок — стендов для фотосъемки с отверстием для лица — и рисование гуашью.
Руководитель студии «Робототехника» познакомит участников с миром роботов, а на спортивной площадке организаторы проведут подвижные игры и конкурс рисунков мелом. Но это еще не все сюрпризы «Страны детей» — подробности о фестивале можно узнать здесь.
Фото: КЦ «Дружба»
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