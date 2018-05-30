В Культурном центре «Дружба» научат рисовать райских птиц и расскажут о роботах

Фестиваль детского творчества «Страна детей» пройдет в Культурном центре «Дружба» в день защиты детей — 1 июня.

На празднике выступит детский фольклорный ансамбль «Сударушка», воспитанники творческой мастерской «Good Voice School», музыкальная студия «Саксофон», Детский театр песни «Вокальная феерия» и группа «МимоНот».

В этот день откроются и декоративно-прикладные станции: гости фестиваля освоят скрапбукинг, лепку из слоеного теста, создание тантамаресок — стендов для фотосъемки с отверстием для лица — и рисование гуашью.

Руководитель студии «Робототехника» познакомит участников с миром роботов, а на спортивной площадке организаторы проведут подвижные игры и конкурс рисунков мелом. Но это еще не все сюрпризы «Страны детей» — подробности о фестивале можно узнать здесь.

Фото: КЦ «Дружба»