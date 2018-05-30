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В Коломенском прошла благотворительная акция для детей с ревматическими болезнями
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В Коломенском прошла благотворительная акция для детей с ревматическими болезнями 

RT на русском 1 час назад
Благотворительная акция для детей, страдающих ревматическими болезнями, состоялась в музее-заповеднике «Коломенское» в преддверии Дня защиты детей.
В рамках акции пациенты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) и Университетской детской клинической больницы Сеченовского университета посетили Дворец царя Алексея Михайловича.
Дети увидели быт русского народа, приняли участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, послушали праздничный концерт.
В благотворительном мероприятии приняли участие главный редактор RT Маргарита Симоньян, режиссёр Тигран Кеосаян, актёры Александр Збруев и Алексей Серебряков и другие.
Акция проводится по инициативе общественной организации «Возрождение» совместно с Сеченовским университетом и ревматологическим отделением НМИЦЗД.
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