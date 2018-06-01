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В Ноябрьске праздничное шествие ко Дню защиты детей отменили из-за дождя
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В Ноябрьске праздничное шествие ко Дню защиты детей отменили из-за дождя 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Мероприятие было запланировано на три часа дня. Часть запланированных вообще пришлось отменить. Так, вместо шествия детей соберут в «Современнике». А открытие пришкольных лагерей провели на базе третьей школы.
Вообще, День защиты детей в Ноябрьске планируют праздновать три дня. На субботу, 2 июня, запланирован фестиваль воздушных змеев «Шаг в небо», а у городского фонтана выступят приглашенные артисты из Тюмени. Здесь же пройдет молодежный фестиваль «В ритме улиц».
На аллее по улице Ленина весь день будут работать 20 интерактивных площадок. Третий день будет наполнен спортивными развлечениями. Состоятся туристический слет, соревнования по пейнтболу и велопарад.
В случае, если погода снова окажется неблагоприятной, мероприятия 2 июня перенесут в спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», а третьего июня пройдет только молодежный фестиваль «В ритме улиц».
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