Число детей-сирот в Петербурге за последние пять лет сократилось вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. / ТАСС /. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в Петербурге за последние пять лет сократилось в два раза и составляет 1,4 тыс. человек. Об этом в среду сообщила заместитель председателя городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова на пресс-конференции в преддверии Дня защиты детей.

"Что касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в банке данных на сегодняшний день 1,4 тыс. человек, по состоянию на 1 мая", — сказала Фидрикова.

По данным ведомства, в 2013 году в Петербурге насчитывалось 2,8 тыс. детей-сирот, зарегистрированных в региональном банке данных, и с каждым годом их количество сокращалось на несколько сотен человек.

При этом, по словам замглавы комитета, около 80% детей-сирот — это дети старше семи лет, преимущественно с 12 до 15 лет, у многих из которых отсутствует желание попасть в приемную семью «из-за сложившегося социально негативного опыта в отношении к определенным взрослым». Более половины детей-сирот имеют инвалидность, добавила она.

Ситуации в семьях

Как отметила Фидрикова, в Петербурге насчитывается около 1,4 тыс. семей в социально опасном положении, в которых, к примеру, один из родителей является алкоголиком или наркоманом. При этом эти семьи все чаще становятся многодетными.

Еще около 47 тыс. семей с детьми находятся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, потерей работы или резкого ухудшения материального положения, добавила Фидрикова. В общей сложности, по официальным данным, в Петербурге проживает 573 тыс. семей, в которых воспитываются 864 тыс. детей.

Телефон доверия и лишение прав

Фидрикова сообщила, что в Петербурге устойчиво растет число обращений на детский телефон доверия. С начала его работы в 2011 году, когда было получено около 17 тыс. звонков, этот показатель в 2017 году достиг 52,7 тыс. При этом психологи отмечают рост суицидальных мыслей у детей, а также увеличение числа детских жалоб на насилие.

Вместе с тем Фидрикова указала на наметившуюся тенденцию к снижению числа случаев лишения родительских прав в Петербурге. По итогам 2017 года таких случаев зарегистрировали около 300.

По словам зампредседателя комитета, власти рассматривают такую меру в качестве крайней и стараются делать акцент на возвращении детей в биологическую семью. Так, в прошлом году на социальном сопровождении находились 32 семьи, в которых были изъяты дети, и в 15 случаях дети были возвращены.