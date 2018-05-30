ВИЧ-диссидентка, погубившая своих детей, скончалась от СПИДа

Популярная в кругах ВИЧ-диссидентства мать двоих детей Софья Мясковская скончалась от СПИДа. Об этом сообщили в социальных сетях, передаёт «Медуза» со ссылкой на группу ВК «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети».

Известно, что женщина умерла от пневмонии, которая развилась на фоне СПИДа. Женщина отказывалась принимать терапию с тех пор, как узнала о своём статусе в 2009 году.

В 2015 году в возрасте 3,5 лет скончался её старший сын Матвей, а через год — младший ребёнок Матвей, которому не исполнился и год. Женщина отказывалась лечить своих детей, так как считала, что ВИЧ придуман врачами и производителями лекарств.

Не смотря на ответственность за гибель детишек, женщина продолжала работать делопроизводителем в Фонде капитального ремонта Орловской области.

Врачи напоминают, что при своевременной диагностики ВИЧ-статуса и прохождении терапии, средняя продолжительность жизни пациента увеличивается до 70-80 лет. Кроме того, такие ВИЧ-положительные безопасны для своих половых партнёров и могут иметь здоровых детей.

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