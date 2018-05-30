Ещё
ВИЧ-диссидентка, погубившая своих детей, скончалась от СПИДа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

ВИЧ-диссидентка, погубившая своих детей, скончалась от СПИДа 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Популярная в кругах ВИЧ-диссидентства мать двоих детей Софья Мясковская скончалась от СПИДа. Об этом сообщили в социальных сетях, передаёт «Медуза» со ссылкой на группу ВК «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети».
Известно, что женщина умерла от пневмонии, которая развилась на фоне СПИДа. Женщина отказывалась принимать терапию с тех пор, как узнала о своём статусе в 2009 году.
В 2015 году в возрасте 3,5 лет скончался её старший сын Матвей, а через год — младший ребёнок Матвей, которому не исполнился и год. Женщина отказывалась лечить своих детей, так как считала, что ВИЧ придуман врачами и производителями лекарств.
Не смотря на ответственность за гибель детишек, женщина продолжала работать делопроизводителем в Фонде капитального ремонта Орловской области.
Врачи напоминают, что при своевременной диагностики ВИЧ-статуса и прохождении терапии, средняя продолжительность жизни пациента увеличивается до 70-80 лет. Кроме того, такие ВИЧ-положительные безопасны для своих половых партнёров и могут иметь здоровых детей.
Читайте также: Риск передачи ВИЧ малышу упал в 5 раз  Читайте статью о распространении ВИЧ-инфекции в нашей стране ВИЧ в России
Заглавное фото: Fotolia / pix4U
Аист на крыше: последние новости
Учёные: Youtube приводит к детскому ожирению В России стали реже пропадать дети В аэропортах Германии стали отлавливать школьников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»35
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей3
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем20
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут3
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение