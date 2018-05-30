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В Беларуси более 19 тысяч первоклашек получили футбольные мячи
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В Беларуси более 19 тысяч первоклашек получили футбольные мячи 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Белорусская федерация футбола организовала акцию «Подари ребенку мяч», благодаря которой все первоклассники из сельских школ получают в подарок мячи, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня церемония прошла в Озерцовской школе под Минском. Ученики прямо с торжественной линейки отправились на каникулы вместе с футбольным трофеем.
Эта республиканская акция в Беларуси уже седьмая по счету. С начала года мячи в подарок получили более 19 тысяч детей.
Организаторы акции рассчитывают, что дети смогут в свободное от учебы время приобщиться к самому массовому на планете виду спорта — футболу.
«Мы считаем, что чем больше детей попробуем поиграть в мяч, тем больше будет желающих пойти в футбольные секции, чтобы в последующем стать профессиональными футболистами», — отметил председатель федерации Сергей Румас.
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