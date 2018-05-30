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В парке «Покровское-Стрешнево» устроят праздник для детей «Ура, каникулы!»
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В парке «Покровское-Стрешнево» устроят праздник для детей «Ура, каникулы!» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» в пятницу, 1 июня, состоится праздник «Ура, каникулы!». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.
— Вот и наступило долгожданное, солнечное и зеленое лето! Приглашаем всех желающих встретить самое теплое время года в парке «Покровское-Стрешнево». Участников мероприятия ожидают творческие конкурсы, мастер-классы, интересные и познавательные викторины, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Праздничное мероприятие пройдет на детской площадке рядом с входной группой в парк «Покровское-Стрешнево» по адресу: 5-й Войковский проезд, д. 2а. Начало в 11.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 5+.
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