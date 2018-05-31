Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в московских больницах

Мероприятия по случаю Международного дня защиты детей пройдут в московских больницах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«К Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, департамент здравоохранения Москвы подготовил большую и разнообразную программу для маленьких москвичей», — говорится в сообщении.

Так, в детской городской клинической больнице им. З. Башляевой 1 июня состоится III Московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей», где будет организована концертная программа с участием звезд эстрады и детских творческих коллективов. В программе — байкер-шоу «Ночные волки». Кроме того, будут открыты павильоны детского творчества и мастерства, школы для родителей и детей, павильон юного спасателя, аттракцион «Скалодром», выставка пожарно-спасательной техники и другое.

Мероприятия 1 июня запланированы также в Вороновской больнице, ГКБ №52, детской инфекционной больнице №6. 2 июня в детской больнице №13 им. Н. Филатова пройдет театральное представление и конкурсы рисунков, 7 июня праздник для детей проведут в детской больнице №9 им. Г. Сперанского. Также в этот день в Центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Сухаревой пройдет летний бал для пациентов больницы, которые учатся в 9-11 классах и из-за госпитализации не попадают на свой выпускной вечер.