Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днем защиты детей

Для посетителей спели ученики одной из столичных студий вокала и звезды проекта «Голос. Дети-5».

Московский метрополитен традиционно готовит праздничную программу ко Дню защиты детей. В этом году был организован детский городок с автотрассой и импровизированной стройплощадкой. Ребята могли бесплатно покататься по треку с дорожной разметкой, светофорами, заправкой и другими атрибутами. Перед первой поездкой маленьким пассажирам рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности. На импровизированной стройплощадке «Город строителей» ребята вместе с аниматором учились строить дома из мягких кирпичей и возводить здания из больших лего-блоков.

На площадке выступили юные спортсмены «ProГимнастики», танцоры «Калинка» и «Акварель Dance», музыканты из столичной студии вокала «VOICE'STUDIO», участники телевизионного проекта «Голос. Дети-5».

Кроме того, ко Дню защиты детей Московский метрополитен совместно с Киностудией «Союзмультфильм» выпустил серию праздничных билетов «Единый» тиражом 400 тысяч. Такие билеты можно найти во всех кассах метро.