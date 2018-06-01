Ещё
Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днем защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днем защиты детей 

Говорит Москва 18 часов назад
Фото: Южные горизонты
Для посетителей спели ученики одной из столичных студий вокала и звезды проекта «Голос. Дети-5».
Московский метрополитен традиционно готовит праздничную программу ко Дню защиты детей. В этом году был организован детский городок с автотрассой и импровизированной стройплощадкой. Ребята могли бесплатно покататься по треку с дорожной разметкой, светофорами, заправкой и другими атрибутами. Перед первой поездкой маленьким пассажирам рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности. На импровизированной стройплощадке «Город строителей» ребята вместе с аниматором учились строить дома из мягких кирпичей и возводить здания из больших лего-блоков.
На площадке выступили юные спортсмены «ProГимнастики», танцоры «Калинка» и «Акварель Dance», музыканты из столичной студии вокала «VOICE'STUDIO», участники телевизионного проекта «Голос. Дети-5».
Кроме того, ко Дню защиты детей Московский метрополитен совместно с Киностудией «Союзмультфильм» выпустил серию праздничных билетов «Единый» тиражом 400 тысяч. Такие билеты можно найти во всех кассах метро.
Говорит Москва: последние новости
70% бедных людей в России — семьи с детьми, сообщил Минтруд Элтон Джон раздал слуховые аппараты детям в Ереване Более 15 тысяч человек участвуют в марафоне «Бегущие сердца»
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Ляпы в советских кинохитах7
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Помните ли вы Цоя: тест89
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина19
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение