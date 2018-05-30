Московский зоопарк 1 июня проведет спецпрограмму для детей

В Московском зоопарке приготовили спецпрограмму ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе зоосада.

«1 июня Московский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в праздновании Дня защиты детей. Специально для наших юных гостей и их родителей мы приготовили насыщенную и разнообразную программу, в которой развлекательные активности соседствуют с образовательными мероприятиями», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 11:00 в Игровой зоне у павильона «Дом птиц» детей ждут мастер-классы, занимательные игры и конкурсы, участники которых смогут проверить свою смекалку, ловкость и, конечно же, знания о мире животных. Гости зоопарка узнают много нового об обитателях зоопарка, познакомятся с их необычными повадками и особенностями. В 10:00 и 15:00 на территории зоопарка пройдут инклюзивные программы «Зоопарк наощупь» и «Один день в зоопарке». Благодаря этим специально разработанным активностям дети с особенностями развития смогут познакомиться с зоопарком и его обитателями. В 14:00 пройдет концерт «Московский зоопарк, или Кто чему научится». Для детей и их родителей прозвучит авторская музыка современных отечественных композиторов. Артисты филармонии и преподаватели Смоленского государственного института искусств под руководством Николая Писаренко, заслеженного деятеля искусств РФ, представят вокально-инструментальную программу.

Также по традиции в День защиты детей театр Московского зоопарка поздравит маленьких пациентов Филатовской больницы и сыграет для них спектакль «Возращение лягушки путешественницы», резюмировали в пресс-службе.