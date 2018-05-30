Московский зоопарк подготовил программу для детей на 1 июня

Специальную программу ко Дню защиты детей подготовили в Московском зоопарке.

В пятницу, 1 июня, юных гостей зоосада ожидают развлекательные активности и образовательные мероприятия, сообщает Агентство «Москва»

В Игровой зоне у павильона «Дом птиц» в 11:00 начнутся мастер-классы и конкурсы. Посетители проверят свою ловкость, смекалку и знания о мире животных.

А в 10:00 и 15:00 стартуют программы «Зоопарк наощупь» и «Один день в зоопарке», во время которых дети с особенностями развития смогут познакомиться поближе с обитателями зоосада.

Кроме того, для детей и родителей пройдет концерт «Московский зоопарк, или Кто чему научится». Со сцены прозвучит авторская музыка современных композиторов. Свою программу представят артисты филармонии и преподаватели Смоленского государственного института искусств.

А для маленьких пациентов Филатовской больницы театр Московского зоопарка сыграет спектакль «Возвращение лягушки путешественницы».

Ко Дню защиты детей в столичном метро появятся проездные билеты «Единый» с персонажами мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Простоквашино». Также 1 июня в городе состоится фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва» с викторинами, эстафетами и квестами.