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Московский зоопарк подготовил программу для детей на 1 июня
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Московский зоопарк подготовил программу для детей на 1 июня 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Специальную программу ко Дню защиты детей подготовили в Московском зоопарке.
В пятницу, 1 июня, юных гостей зоосада ожидают развлекательные активности и образовательные мероприятия, сообщает Агентство «Москва».
В Игровой зоне у павильона «Дом птиц» в 11:00 начнутся мастер-классы и конкурсы. Посетители проверят свою ловкость, смекалку и знания о мире животных.
А в 10:00 и 15:00 стартуют программы «Зоопарк наощупь» и «Один день в зоопарке», во время которых дети с особенностями развития смогут познакомиться поближе с обитателями зоосада.
Кроме того, для детей и родителей пройдет концерт «Московский зоопарк, или Кто чему научится». Со сцены прозвучит авторская музыка современных композиторов. Свою программу представят артисты филармонии и преподаватели Смоленского государственного института искусств.
А для маленьких пациентов Филатовской больницы театр Московского зоопарка сыграет спектакль «Возвращение лягушки путешественницы».
Ко Дню защиты детей в столичном метро появятся проездные билеты «Единый» с персонажами мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Простоквашино». Также 1 июня в городе состоится фестиваль национальных культур «Мой дом — Москва» с викторинами, эстафетами и квестами.
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