В Самарской области проходит акция «Ранняя помощь»

Бесплатные консультации у всех специалистов и в одном месте. Традиционно ко Дню защиты детей региональное министерство социально-демографической и семейной политики совместно с министерством здравоохранения проводит акцию «Ранняя помощь». Она охватывает несколько городов и районов области. Когда и как можно попасть на прием, узнал Дмитрий Лобанов

В тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3 рано утром приезжают со всего города.

"В преддверии Дня защиты детей мы проводим акцию совместно с министерством социальной и демографической политики. Сегодня у нас здесь специалисты: дефектолог, логопед, невролог. Мы благодарны министерству, которое с нами сотрудничает, что сегодня они приехали и проводят вот эту акцию для наших дорогих детей", — рассказала Татьяна Артамонова , замглавврача по педиатрии.

Бесплатные консультации проходят по всей области с 28 мая по 1 июня в рамках акции «Ранняя помощь». Традиционное мероприятие охватывает 7 городов и три муниципальных района губернии.

"Самая главная цель — выявить на самых ранних стадиях либо отставание, либо какие-то отклонения, чтобы вовремя помочь. Мы зачастую слышим, что вот у меня и старший сын разговаривать начал поздно. Вот этот вот ребенок просто необщительный, характер такой. А ведь зачастую именно эти симптомы являются проявлением в нарушении развития у ребенка", — подчеркнула Оксана Низовцева , замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Предварительная запись на прием не требуется. 31 мая специалисты работают в Самаре на базе Волжской центральной районной больницы, с 10 до 11 часов утра.