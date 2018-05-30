Ещё
В Самарской области проходит акция «Ранняя помощь»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Самарской области проходит акция «Ранняя помощь» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Бесплатные консультации у всех специалистов и в одном месте. Традиционно ко Дню защиты детей региональное министерство социально-демографической и семейной политики совместно с министерством здравоохранения проводит акцию «Ранняя помощь». Она охватывает несколько городов и районов области. Когда и как можно попасть на прием, узнал Дмитрий Лобанов.
В тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3 рано утром приезжают со всего города.
"В преддверии Дня защиты детей мы проводим акцию совместно с министерством социальной и демографической политики. Сегодня у нас здесь специалисты: дефектолог, логопед, невролог. Мы благодарны министерству, которое с нами сотрудничает, что сегодня они приехали и проводят вот эту акцию для наших дорогих детей", — рассказала Татьяна Артамонова, замглавврача по педиатрии.
Бесплатные консультации проходят по всей области с 28 мая по 1 июня в рамках акции «Ранняя помощь». Традиционное мероприятие охватывает 7 городов и три муниципальных района губернии.
"Самая главная цель — выявить на самых ранних стадиях либо отставание, либо какие-то отклонения, чтобы вовремя помочь. Мы зачастую слышим, что вот у меня и старший сын разговаривать начал поздно. Вот этот вот ребенок просто необщительный, характер такой. А ведь зачастую именно эти симптомы являются проявлением в нарушении развития у ребенка", — подчеркнула Оксана Низовцева, замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Предварительная запись на прием не требуется. 31 мая специалисты работают в Самаре на базе Волжской центральной районной больницы, с 10 до 11 часов утра.
ТРК Губерния: последние новости
О новшествах в организации детского отдыха в лагерях Самарской области Мальчик 11 лет скончался в Тольятти от отравления парами аэрозоля Пятилетний ребенок выпал с 5 этажа в Самарской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей3
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»35
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем24
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут4
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение