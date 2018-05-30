Врачи спасли ребёнка, придумав, как вытащить магнит из лёгких

Девятилетняя жительница Индии случайно прогладила дюймовый магнит во время игры с сестрой. Благодаря хитрости врачей ребёнок был спасён, передаёт «The Dailymail».

Фотографии: Caters News Agency

В клинику города Мангалуру на Западе Индии привезли девочку в тяжёлом состоянии. Ребёнку было тяжело дышать из-за проглоченного в лёгкие магнита.

Однако спецтехника в хирургии не позволяла врачу вытащить магнитик наружу без повреждения трахеи. Не долго думая, доктор решил пойти на хитрость. Специалист отыскал в клинике огромный и мощный магнит и просто провёл по внешней стороне груди девочки.

Проглоченный магнитик быстро двигался в нужном направлении, не оставляя шрамы в теле ребёнка. Когда инородное тело достигло верхних частей лёгких, его без труда вытащили с помощью бронхоскопа.

Благодаря действиям догадливого медика, жизнь девочки была спасена без тяжёлых операций.

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